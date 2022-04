HALI: Hoivakoteja uhkaa konkurssi kuntien säästöjen vuoksi – "Entistä pienempi määrä ikääntyneitä saa tarvitsemaansa hoivaa"

HALI: Ikääntyneiden hoivan kustannukset nousseet viisinkertaisesti hintoihin nähden

Laitinen kertoo, että ympärivuorokautisen hoivan vuorokausihinta on noussut noin 2,5 prosenttia viimeisen vuoden aikana ja tämä on viidesosa kustannusten nousuun verrattuna.

Konkurssiuhka on sitä suurempi, mistä pienemmästä järjestöstä tai yrityksestä on kyse.

– Merkittävä osa asumispalveluista on kääntynyt tappiolliseksi jo vuodesta 2018. Tappiot ovat jatkuvasti kasvaneet ja tämä vuosi tulee olemaan omaa luokkaansa. Pienimmillä yrityksillä ja järjestöillä on huonoimmat mahdollisuudet pitää huolta maksukyvystään, jolloin konkurssiuhka koskettaa ensin heitä. On todennäköistä, että seuraavan vuoden aikana nähdään pienten yritysten konkursseja, jos hintoja ei korjata, toteaa HALIn Laitinen.