Hoitajamitoituslailla todennäköisesti hälyttävä sivuvaikutus: "Jos katsotaan hoivakriisiä, niin todellinen kriisi on kyllä kotihoidossa"

Tämä taas vaikeuttaa jo entisestään tukalaa kotihoidon tilannetta. Syynä siirtymälle on sekä mitoituksen tuoma houkuttelevuus että kuntien tarve saada mitoitus täytetyksi.

"Voi tarkoittaa kotihoidossa katastrofaalisia tilanteita"



Esimerkiksi Päijät-Hämeessä hoitajamitoituslain myötä ympärivuorokautisen hoivan puolelle saattaisi siirtyä 100-200 kotihoidossa työskentelevää hoitajaa.



– Hoitajista pahimmillaan 10-20 prosenttia, noin 15 prosenttia, saattaisi siirtyä tehostettuun palveluasumiseen. Ja vaikka näin suurta siirtymää ei tapahtuisi, niin joka tapauksessa se tulee todennäköisesti olemaan merkittävä. Se voi tarkoittaa kotihoidossa katastrofaalisia tilanteita, arvioi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ikääntyneiden palvelujen ja kuntoutuksen toimialajohtaja Ismo Rautiainen.



Mitoitus tarkoittaa Päijät-Hämeessä 270 lisähoitajaa tehostettuun palveluasumiseen. Kotihoidossa on nykyiselläänkin rekryvaikeuksia.

– Kotihoito on tällä hetkellä kovilla. Jos katsotaan hoivakriisiä, niin todellinen kriisi on kyllä kotihoidossa. On luonnollista, että kun jossain työpaikassa on kovaa, niin alkaa tulemaan valumaa sinne tehostetun palveluasumisen yksiköihin, Rautiainen arvioi.



Vantaalla hoitajamitoituksen on laskettu tarkoittavan kuuttasataa lisähoitajaa



Vantaa vanhenee Suomen suurista kunnista nopeiten. Vantaalla hoitajamitoituksen on laskettu tarkoittavan kuuttasataa lisähoitajaa, omaan toimintaan ja ostopalveluihin yhteensä.



– Vakanssipohjainen mitoitus pitää olla 1, että joka päivä voidaan olettaa hoitajia olevan 0,7, tiivistää Minna Lahnalampi-Lahtinen, tiivistää Vantaan ikäihmisten ja vammaispalvelujen johdosta.

Jatkossa kunnan on etsittävä hoivakotien puolelle seitsemän hoitajaa kymmentä asukasta kohden keinolla millä hyvänsä, vaikka sitten osittain kotihoidosta.



Kotihoidossa hoitajien palkka on Vantaalla sama kuin hoivakotien puolella, mutta hoivakodeissa hoitotyöhön jää jatkossa enemmän aikaa – neljä hoidettavaa per hoitaja nykyisen kuuden sijasta.

– Se voi olla yksi sellainen houkutin eli ajatellaan että se on kevyempää työtä. Varmasti se tulee vaikuttamaan siihen, että ihmiset lähtevät kokeilemaan ympärivuorokautisen hoidon työskentelyä, toteaa Lahnalampi-Lahtinen.



Kuntaliitto: Tämä lakiesitys syventää henkilöstön saatavuusongelmia



Pidättekö tätä siirtymää kotihoidosta hoivakoteihin todennäköisenä?



– Se on hyvin todennäköistä. Kun kunta joutuu vastaamaan siitä, että henkilöstömitoitus on joka hetki se, mitä laki edellyttää, niin silloin tilapäisiin tai pidempiin poikkeamiin saatetaan joutua ottamaan kotihoidosta henkilöstöä, arvioi sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen Kuntaliitosta.

Myllärinen mainitsee, että tilanteessa saattaa hoitajilla olla myös "houkutteluvuusefekti" eli halua siirtyä tehostettuun palveluasumiseen.

Onko niin, että tämän hoitajamitoituslain takia kotihoidon asema vaikeutuu entisestään?



– Tämähän on todettu jo hallituksen esityksessä, että tämä vaara on ja se on todella iso vaara, Myllärinen toteaa.



Minkälaiseen tilaan kotihoito joutuu?



– Sekä kotihoidossa että ympärivuorokautisessa hoidossa on koko maassa henkilöstövajetta ja saatavuuden ongelmia. Tämä lakiesitys syventää niitä ongelmia, Myllärinen kommentoi.



Kiuru: Täältä pesee!



Ministeri rauhoittelee kuntakenttää.



– Kyllä se kuntakentän huoli on turha, mutta minusta on tärkeä sanoa, että se on ihan aiheellinen kysymys ja siihen on haettu vastauksia koko syksy asiantuntijoiden johdolla. Olen luottavainen, että me pystymme tuon murheen taklaamaan, kommentoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.



– Myöskin kotihoidon ongelmiin puututaan ja niin kuin olen todennut, niin ei tässä kauaa tarvitse odotella, kun myöskin sitä koskeva lakipaketti pääsee eduskunnan käsittelyyn, ministeri sanoo.

– Nyt on tehty uudistus ja liikkeellelähtö tehostetun palveluasumisen parantamisen suhteen ja vuorossa on myös kotihoito ja kaikki vanhustenpalvelut laajasti, eli täältä pesee!

"On hyvä kysyä, että onko se inhimillistä"



Rautiaisen mukaan jos merkittävä määrä hoitajia siirtyisi kotihoidosta toisiin hoivatehtäviin, vanhukset joutuvat nykyistä aiemmin muuttamaan pois kotoaan.