Siikajoen Ruukissa on kadonnut mies. Poliisi pyytää ilmoittamaan akuutit havainnot miehestä hätänumeroon 112.
Poliisi pyytää havaintoja Siikajoen Ruukista kadonneesta 55-vuotiaasta miehestä.
Mies oli poistunut kotoaan todennäköisesti viime yönä aamuyöllä.
Tuntomerkit:
- Miehellä on mustaharmaa pitkä parta ja silmälasit.
- Päällään miehellä on sininen takki.
- Hänellä saattaa olla päässään beige pipo ja jalassa mustavalkoiset lenkkikengät.
Miehen ryhtiä kuvaillaan kumaraksi.
Polisin tiedotteen mukaan mies on mahdollisesti nähty tänään perjantaina noin kello 14 kävelemässä pohjoisesta kohti Raahea tiellä numero 8.
Etsinnöissä on mukana myös Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa.
Poliisi pyytää ilmoittamaan akuutit havainnot miehestä hätäkeskukseen numeroon 112. Muut havainnot voi ilmoittaa Oulun poliisin vihjepuhelimeen numeroon 0295416194.
