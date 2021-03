Rokotusjärjestyksen muuttaminen ei lämmitä matalan ilmaantuvuuden kuntien johtajia: "Tuntuu todella haljulta, että meille tarkoitetut rokotteet siirtyisivät muualle"

Viime aikoina julkisuudessa on väläytelty mahdollisuutta koronarokotejärjestyksen muuttamisesta.

"Ei kuulosta hirveän hyvältä"

Hän muistuttaa, että rajoituksia on noudatettu tunnollisesti, vaikka koronatilanne on ollut parempi muuhun maahan nähden.

– Olemme olleet perustasolla koko ajan ja meillä on siihen nähden olleet aika rankatkin toimenpiteet käynnissä. Rokotejärjestyksen muuttaminen kuulostaisi tähän nähden todella hurjalta, Mattila sanoo.

"Ymmärrän jonkintasoisen vaikuttavuusarvioinnin"

Pohjois-Karjalan ilmaantuvuusluku on 15,3. Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen muistuttaa, ettei kaikkia riskiryhmiäkään ole vielä saatu rokotettua.

– Riskiryhmät pitää hoitaa alta pois – eli heikoimmat, sairaimmat ja ikänsä puolesta riskiryhmässä olevat. Sen jälkeen kun nämä tahot on rokotettu, niin ymmärrän jonkin tasoisen vaikuttavuusarvioinnin siitä, että saadaan parhaalla mahdollisella tavalla pelastettua ihmisiä, Karjalainen sanoo.

– Suomalaisille on kuitenkin luvattu, että heinäkuuhun mennessä tilanteen pitäisi olla jo aisoissa ja suurin osa heinäkuuhun mennessä rokotettu ja ehkä jopa laumasuoja saavutettu. Siihen asti meidän pitäisi kaikkien toimia niin kuin meitä on ohjeistettu, hän lisää.

Karjalainen muistuttaa tehohoitopaikkojen rajallisuudesta

– Tehohoitopaikkoja meillä vielä onneksi on, mutta jos tässä niin käy, että tehohoitopaikat esimerkiksi Varsinais-Suomessa tai Uudellamaalla loppuvat, niin tännehän ihmisiä täytyy tuoda pelastettavaksi. Tai sitten täältä täytyy viedä ammattilaisia sinne.

"Säädösten noudattaminen tärkeintä"

"Sovitussa rokotejärjestyksessä pysyminen turvaa riskiryhmät"

Kainuun sairaanhoitopiirin ilmaantuvuusluku on 18,1. Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä toivoisi, ettei rokotejärjestystä muutettaisi.

Alueelliset tilanteet voivat muuttua nopeasti

– Eri alueilla on hyvin erityyppisiä riskitekijöitä taudin leviämisen suhteen. Väestötiheys voi olla riskitekijä, mutta toisaalta myös rajan läheisyys ja työmatkaliikenne rajan yli.

– Myös isot teolliset työpaikat, jossa käydään työssä puolin ja toisin, kuten esimerkiksi Kainuussa Terrafame ja Transtech. Meilläkin käy Pohjois-Suomesta, Pohjois-Ruotsista ja Pohjois-Norjasta ihmisiä töissä. Rajan yli on jatkuvasti liikennettä.

Terveysviranomaisten antamien ohjeiden noudattaminen on Määtän mielestä tärkeintä.

– Koen, ettei sillä saisi olla merkitystä, missä päin Suomea asuu. Mikäli kuuluu riskiryhmään, pitäisi päästä rokotukseen riittävän ajoissa. Ensisijaista on se, että ihmiset noudattaisivat suosituksia.

Kun meillä on tietty rokotejärjestys jo sovittu, niin kyllä tämä on varmaan otettu huomioon jo silloin, että alueellisia eroja on. Tuntuisi omituiselta, jos rokotejärjestystä lähdettäisiin muuttamaan.