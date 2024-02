Lähteet: Lontooseen saapunut prinssi Harry olisi halunnut tavata prinssi Williamin – sai märän rätin kasvoilleen myös yöpaikan suhteen

Prinssi Harry lensi eilen tiistaina 6. helmikuuta kotoaan Los Angelesista, Yhdysvalloista Isoon-Britanniaan tavatakseen syöpädiagnoosin saaneen isänsä kuningas Charlesin . 75-vuotiaan Charlesin syövästä tiedotettiin maanantaina 5. helmikuuta, jolloin kerrottiin sairauden havaitun tämän hiljattain ollessa sairaalahoidossa ja leikkauksessa laajentuneen eturauhasen vuoksi. Tiettävästi kyseessä ei olisi eturauhassyöpä, vaikka sitä ei ole tarkennettu, mikä syöpä on kyseessä.

– Silloin hänelle ei löytynyt yhdestäkään palatsista tilaa. Mielestäni se oli merkki hyvin kylmistä väleistä. Jos hän saa kutsun yöpyä palatsissa, välit ovat paranemassa. Mutta jos hän jälleen kerran on hotellissa, on se mielestäni aika tylyä, Jaatinen kommentoi MTV Uutisille.

Medialähteiden mukaan Harryn piipahdus Lontoossa tulee olemaan hyvin lyhyt, ja hän aikoo lentää pian takaisin Kaliforniaan perheensä luokse. Satu Jaatinen arvioi myös, ettei Harry tapaa matkallaan isoveljeään prinssi Williamia , jonka kanssa hänellä on hyvin viileät välit.

– Williamilla on kyllä aika rankkaa juuri nyt. Jos hän tuuraa isäänsä, hoivaa vaimoa kotona ja sitten on vielä perheen lapsetkin, niin siinä voi olla ihan sellainen tilanne, ettei hän vaan jaksa enää sitä veljeään tähän. Luulen, että Williamilla on nyt sellainen tilanne, että nyt ei vaan veny: ei aikataulu, eikä jaksaminen, arvioi Jaatinen.