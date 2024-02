Kuninkaallisasiantuntija MTV:lle: Tämä asia prinssi Harryn Lontoon matkalla osoittaa sen, millaiset välit hänellä oikeasti on kuninkaalliseen perheeseen

Maanantai-iltana Buckinghamin palatsi tiedotti kuningas Charlesin, 75, saaneen syöpädiagnoosin. Tiettävästi kyseessä ei ole eturauhassyöpä, mutta sairaus havaittiin kuninkaan ollessa hiljattain sairaalahoidossa laajentuneen eturauhasen vuoksi. Palatsi ei kerro tarkemmin, mikä syöpä on kyseessä, mutta sen lausunnon mukaan kuningas aloitti säännölliset hoidot maanantaina. Myöskään syövän luokasta tai ennusteesta ei kerrota enempää.

Syövän on kerrottu löytyneen varhaisessa vaiheessa ja lähteiden mukaan ennuste olisi hyvä. Yllättävä diagnoosi on kuitenkin saanut aikaan laaja-alaista huolta sekä Isossa-Britanniassa että maailmalla.

Tilanteeseen vielä enemmän kierroksia tuo se, että prinssi Harry lensi heti tiistaina kotikaupungistaan Los Angelesista Lontooseen tavatakseen syöpädiagnoosin saaneen isänsä. Harryn välit kuninkaalliseen perheeseensä ovat tiettävästi hyvin viileät, eikä Harry ole ollut pitkään aika yhteydessä saatika tavannut esimerkiksi isoveljeään prinssi Williamia.

Kansa toivookin nyt kovasti, että tässä olisi paikka riitaisten veljesten sovinnolle. Kuninkaallisiin erikoistunut tietokirjailija Satu Jaatinen kertoo MTV Uutisille, ettei hän kuitenkaan usko Harryn ja Williamin tapaavan toisiaan tällä matkalla.

– Williamilla on kyllä aika rankkaa juuri nyt. Jos hän tuuraa isäänsä, hoivaa vaimoa kotona ja sitten on vielä perheen lapsetkin, niin siinä voi olla ihan sellainen tilanne, ettei hän vaan jaksa enää sitä veljeään tähän. Luulen, että Williamilla on nyt sellainen tilanne, että nyt ei vaan veny: ei aikataulu, eikä jaksaminen.

Williamin puoliso prinsessa Catherine on niin ikään sairauslomalla ja toipuu vatsan alueen leikkauksesta kolmen viikon takaa. Catherinen leikkauksen tarkempaa syytä ei ole kerrottu, mutta hän on poissa työtehtävistään ainakin pääsiäiseen asti.

Jaatisen mukaan yksi asia tulee indikoimaan vahvasti sen, millaiset välit Harrylla tällä hetkellä on perheeseensä: se, missä hän majoittuu Lontoon matkansa aikana. Viimeksi, kun Harry oli Isossa-Britanniassa joulun alla, hän majoittui hotellissa.

– Silloin hänelle ei löytynyt yhdestäkään palatsista tilaa. Mielestäni se oli merkki hyvin kylmistä väleistä. Jos hän saa kutsun yöpyä palatsissa, välit ovat paranemassa. Mutta jos hän jälleen kerran on hotellissa, on se mielestäni aika tylyä.

Vaikeaa onkin Jaatisen mukaan sanoa, tulevatko Harry ja William tekemään nyt sovinnon keskenään. Nyt sille olisi tilaisuus, sillä isän terveydentilan luulisi tuovan veljekset yhteen tavalla tai toisella. Tapaaminen näissä merkeissä voisi toisaalta olla myös helpompi, sillä Harry ja William voisivat keskittyä keskustelemaan isästään ja tämän tilanteesta, eikä heidän välttämättä tarvitsisi alkaa ensi töikseen perata omaa, viileää suhdettaan.

– Isä on harvoja heitä yhdistäviä asioita. Uskon, että pakko heidän välillään on jonkinlaista viestiä nyt mennä. Mutta en usko siihen, että he tapaisivat nyt kasvotusten.

Jaatinen pohtii, että Harry saattaa luultavasti käydä Lontoon matkansa aikana myös tapaamassa setänsä ex-puolisoa ja serkkujensa prinsessa Beatricen ja prinsessa Eugenien äitiä herttuatar Sarahia, joka sai myös tammikuussa diagnoosin uusiutuneesta syövästä. Sekä Beatrice että Eugenie ovat läheisiä Harryn kanssa.

– Jos näemme hänestä (Harrysta) kuvaa jonkun kanssa, se on todennäköisesti nimenomaan näiden serkkujen kanssa.

Harryn rientäminen Lontooseen on saanut liikkeelle myös spekulaatiot siitä, onko Charlesin sairauden tila vakavampi, kuin mitä on annettu ymmärtää. Jaatisen mielestä on kuitenkin hyvin inhimillistä, että Harry tulee tapaamaan isäänsä, joka on kuitenkin saanut hiljattain kaksi eri diagnoosia.

– Hänellä se ei kuitenkaan ole rahasta kiinni lentää tuosta valtameren yli.

Toisaalta jos Harry olisi päättänyt jäädä Yhdysvaltoihin, olisi hän todennäköisesti saanut osakseen myös laajaa kritiikkiä.

Harry matkusti Lontooseen ilman puolisoaan herttuatar Meghania ja pariskunnan lapsia Archieta, 4,ja Lilibetia, 2. Tämä oli Jaatisen mukaan oikea päätös, ja saattaa myös kieliä puolestaan siitä, ettei tilanne ole niin vakava. Koko perheen lennättäminen Atlantin yli olisi vaivalloista Harryn ja Meghanin lasten ollessa varsin pieniä.

– Luulen, että tämä oli helppo päätös heille, jotka viettävät kuitenkin pikkulapsiperhearkea.