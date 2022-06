Kuningatar Elisabetin valtakauden 70-vuotisjuhlaviikonloppu alkaa – Isossa-Britanniassa valmistaudutaan massiiviseen kansanjuhlaan

Kuningatar Elisabetin 70-vuotista valtakautta juhlistava viikonloppu alkaa tänään torstaina 2. kesäkuuta. Isossa-Britanniassa on jo pitkään valmistauduttu nelipäiväisiin juhlallisuuksiin. Niin kutsutun platinajuhlan päätilaisuuksia vietetään koko viikonlopun ajan torstaista 2. kesäkuuta alkaen.

Trooping the Colour -paraati.

Viikonlopun juhlallisuudet alkavat perinteisellä Trooping the Colour -sotilasnäytöksellä, johon osallistuu 1500 sotilasta ja upseeria. Juhlallisuuksiin kuuluu asevoimien paraatin lisäksi kuninkaallisten vaunuajelu Buckinghamin palatsiin ja kansalaisten tervehtiminen palatsin parvekkeelta. Lisäksi kuninkaalliset seuraavat ilmavoimien ylilentoa palatsin parvekkeelta.

Trooping the Colour -seremoniaa on vietetty vuodesta 1748, jolloin se vakiintui hallitsijan syntymäpäiväseremoniaksi. Tähän tilaisuuteen 96-vuotiaan kuningatar Elisabetin tiedetään osallistuvan varmasti. Elisabetin oikea syntymäpäivä on 21. huhtikuuta.