Kuningas Charlesin syntymäpäiväsuunnitelmat julki – prinsessa Catherine saa uuden tittelin

Buckinghamin palatsi kertoi, että kuningas Charles ratsastaa prinssi Williamin rinnalla ensimmäisessä Trooping the Colour -syntymäpäiväparaatissaan hallitsijana 17. kesäkuuta.

Tapahtumalle on tyypillistä sotilaallinen loisto ja seremonia Lontoon keskustassa aina monarkin virallisena syntymäpäivänä. Tapahtumalla on pitkät juuret ja sen tarkoituksena on ollut juhlistaa monarkin virallista syntymäpäivää yli 260 vuoden ajan.