Kuningas Charles herättää tulevana juhlapäivänään perinteen, jota ei ole nähty sitten vuoden 1986

Kuningas Charlesin syntymäpäivää vietetään virallisesti lauantaina 17. kesäkuuta, vaikka kuninkaan oikea syntymäpäivä on 14. marraskuuta. Tulevana lauantaina järjestetään kuitenkin perinteinen Trooping the Colour -paraati, jonka myötä Ison-Britannian monarkin syntymäpäivää on virallisesti vietetty jo yli 260 vuotta. Kyseessä on Charlesin ensimmäinen Trooping the Colour -paraati kuninkaana.