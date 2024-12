Kuningatar Elisabetilla oli tärkeä piilopaikka, jossa hän sai unohtaa roolinsa

Kruunun takaa -jaksossa kerrotaan millainen merkitys huvijahti Royal Yacht Britannialla oli kuningatar Elisabetille.

Kruunun takaa -ohjelmassa kuninkaallisiin syventynyt tietokirjailija Satu Jaatinen sekä MTV Uutisten toimittaja Aino Haili käyvät läpi eurooppalaisten kuninkaallisten piilopaikkoja.

Edesmenneelle kuningatar Elisabetille moni kuninkaallisista kiinteistöistä oli tärkeä, mutta yksi asumus oli vailla vertaansa. Eikä se sijainnut kuivalla maalla.

Kyseessä on kuninkaallinen huvijahti HMY Britannia, jonka kyydissä kuninkaalliset seilasivat pitkin maailman meriä vuodesta 1953 vuoteen 1997. Huvijahti kuljetti Elisabetia ja muita kuninkaallisia eritoten pitkien välimatkojen päähän edustusmatkoille.

Ennen kuin Elisabetista tuli kuningatar, hän meni naimisiin komean laivaston upseerin Philipin kanssa. Olikin tarkoitus, että pariskunta olisi saanut elää pidempään elämää, joka olisi sallinut Philipille työskentelyn laivoilla.

Toisin kuitenkin kävi, kun Elisabetin isä kuningas Yrjö VI menehtyi vuonna 1952 keuhkosyöpään. Tämä tarkoitti loppua nuoren perheen rauhalliselle elämälle sekä Philipin uralle laivastossa.

Huvijahdista tuli tärkeä sekä Elisabetille että Philipille, jotka mieluusti viettivät laivalla myös lomiaan. Siellä roolit vaihtuivat.

– Elisabet saattoi rentoutua ja antaa vähän niinkuin vastuun miehelleen, että tämä on sinun valtakuntaasi, täällä sinä määräät. Ja Philip oli kauhean tyytyväinen, kun sai olla merillä ja osana miehistöä, Jaatinen kertoo.

– Kaikki viihtyivät, kaikki olivat rennommin, Haili komppaa.

Royal Yacht Britannia oli käytössä vuodesta 1953 vuoteen 1997.

Nykyään käytöstä poistettu alus on ankkuroitu Edinburghin satamaan Skotlannissa. Siitä on tullut museolaiva, joka on kattavasti avoinna yleisölle. Aluksella nähtävillä on sekä kuninkaallisten ylelliset tilat että miehistön arkisemmat sopet.

Haili vieraili laivalla aiemmin tänä syksynä ja pisti siellä merkille erityisesti yhden yksityiskohdan.

– Siellä oli myös kuva seinällä Elisabetista, kun hän oli käynyt siellä kannen alapuolella. Se oli varmaan niin poikkeuksellista, että siitä piti vallan kuva ottaa, toimittaja kertoo.

Muun muassa Elisabetin sisko prinsessa Margaret pääsi aikoinaan laivalla häämatkalleen. Jaatinen kertoo prinsessan olettaneen, että laivan miehistö tarjoaisi pariskunnalle häälahjan, joka ei ajatuksena kerännyt lopulta lainkaan kannatusta.

– Hän ajatteli, että koska on hänen häämatkansa, niin tämä henkilökunta vähän niinkuin antaisi hänelle häälahjaksi sen, että he ovat töissä, ettei heille tarvitsisi lainkaan maksaa palkkaa tänä aikana, Jaatinen kertaa.

– Henkilökunta ei ollut kauhean innoissaan siitä, että he kuukauden verran talkootyönä olisivat näitä kahta kuhertelevaa henkilöä siellä sitten palvelleet.

Huvijahdesta luopuminen oli kuningatar Elisabetille hyvin vaikea paikka. Tilaisuudessa, jossa laiva otettiin pois käytöstä, kuningattaren nähtiin avoimesti pyyhkivän kyyneliä, mikä ei ollut edesmenneelle monarkille lainkaan tavanomaista.

Jaatisen mukaan on hyvin loogista, että kuningatar Elisabet oli pahoillaan laivan poistamisesta käytöstä.

– Siinä mielessä voin uskoa sen, että noin julkisessa työssä tämmöinen täysin heidän maailmastaan erillään oleva yksikkö on tullut läheiseksi. Siihen aikaan kun kameroita ei ollut joka paikassa, niin tuolla sai olla oma itsensä ihan rauhassa.

