Kuningas Charlesin poikkeuksellinen asumiskuvio mahdollistaa yhden hellyttävän tavan: "Kunnon Disney-prinsessan elämää"

Kruunun takaa -jaksossa käydään läpi kuninkaallisten piilopaikkoja. Yksi niistä on kuningas Charlesin poikkeuksellinen koti.

Lontoossa lähellä Buckinghamin palatsia sijaitsee Clarence House, jossa Charles asui puolisonsa Camillan kanssa vuosikausia ennen kuninkaaksi tuloaan. Buckinghamin palatsi on Ison-Britannian monarkin virallinen asuinpaikka, mutta tällä hetkellä palatsi on keskellä mittavaa remonttia, joten näin ollen Charles ja Camilla eivät poikkeuksellisesti ole sinne muuttaneet – eivätkä tiettävästi välttämättä haluaisi niin lainkaan tehdä.

Kruunun takaa -ohjelmassa kuninkaallisiin erikoistunut kirjailija Satu Jaatinen ja MTV Uutisten toimittaja Aino Haili käyvät läpi kuninkaallisia "piilopaikkoja", jollainen Clarence House eittämättä myös on. Moni ei välttämättä tiedä, että Charlesin varsinainen koti sijaitsee vain lyhyen kävelymatkan päästä hänen "työpaikaltaan".

Charlesilla on pitkä historia Clarence Housen kanssa. Se oli alkujaan hänen lapsuudenkotinsa, kun hänen vanhempansa Elisabet ja Philip muuttivat sinne vähäksi aikaa ennen kuin Elisabetista tuli kuningatar. The Crown -sarjan katsojat muistanevat sarjan jaksot, joissa nuori pari muuttaa kotiinsa, jota Philip innoissaan remontoi ja modernisoi.

– Sitten kun talo saatiin valmiiksi, niin ans olla sitten, appiukko kuoli ja heistä tuli hallitsijapari. He joutuivat sitten hieman vastentahtoisesti muuttamaan Buckinghamin palatsiin, joka oli huomattavasti ankeammassa kunnossa kuin tämä heidän kotitalonsa, Jaatinen kertaa.

Tuolloin Clarence House tuli kuningataräiti Elisabetin käyttöön, ja myös prinsessa Margaret asui siellä ennen kuin meni naimisiin. Kuningataräidin kuoltua talo siirtyi Charlesille, joka oli tuolloin Walesin prinssi. Myöhemmin Clarence Houseen muutti myös Camilla, kun hänen ja Charlesin suhde tuli julkisestikin vakiintuneemmaksi.

– Kun Charlesista tuli kuningas, hän toi kyllä ilmi sitten, ettei häntä kiinnostaisi täältä enää uudestaan pois muuttaa, Jaatinen kertoo.

Kuningas Charles ja kuningatar Camilla ovat asuneet yhdessä Clarence Housessa vuodesta 2003 lähtien.

Silloin, kun Charles oli vielä kruununprinssi, saivat turistitkin vierailla Clarence Housessa. Jaatinen on itsekin käynyt kuninkaallisessa kodissa.

– Se on hyvin kodikas, siellä on semmoisen selkeästi hyvin toimeen tulevan seitsemänkymppisen miehen koti. Siellä oli pehmeitä sohvia, paljon kirjahyllyjä. Ei siellä tietenkään mihinkään saanut koskea, eikä mihinkään saanut istua, mutta ihan ymmärsin, miksi hän siellä viihtyy. Oli se paljon kodikkaampi kuin tuollainen valtavien salien ja käytävien jättipalatsi.

Clarence Houseen kuuluu myös kaunis puutarha, jossa puuhailusta kuningas itsekin pitää. Charles on vankkumaton ilmaston puolesta puhuja ja luonnon ystävä, ja hänen suhteestaan luontoon on kerrottu sisäpiirilähteistä varsin hellyttäviäkin yksityiskohtia.

– Voi olla, että se oli tuolla tai jossain muussa hänen kodissaan, että hänellä on sellainen tapa avata ikkunat ja sitten siellä on jotain tällaisia tuttuja oravia, jotka pyörivät sitten siellä pihalla. Hän ruokkii niitä ja on nimennyt ne ja juttelee niille. Charles elää tällaista kunnon Disney-prinsessan elämää noissa omissa kodeissaan, Haili pohti.

– Joo hän on nimenomaan oravien suojelija, oikein näiden alkuperäisten punaoravien, koska Lontoossa ja Englannissa alkaa tämä suurempi, harmaampi lajike ottaa valtaa, niin hän haluaa suojella näitä, niitä oravia joita meillä täällä pohjoisessa on, niin hän pitää niistä erityisesti.

Nähtäväksi jää, saako Charles tulevaisuudessa jäädä oravaystäviensä luokse Clarence Houseen vai onko edessä muutto Buckinghamiin remontin valmistuessa. Kruunun takaa -kaksikon toive asian suhteen on selkeä.

– Todella toivon, että Charles linjaa, että "ei, me jäädään nyt asumaan tänne, koska tämä on meidän koti". Se taas antaisi mahdollisuuden sille, että sitä Buckinghamin palatsia voitaisiin avata enemmän turisteille ja kansa pääsisi näkemään sitä. Luulen, että se olisi paljon hyödyllisempää, Haili totesi.

Kuningas Charles onkin ilmaissut, että hänen aikomuksenaan olisi avata enemmän kuninkaallisia kiinteistöjä turistien vierailukohteiksi. Yksi syy siihen on niistä saatavat tuotot.

– Tottakai palatsien ylläpitäminen ja remontoiminen vasta kallista onkin. Buckinghamin palatsin sähkö- ja putkiremonttia on tehty vuosia. Se maksaa ihan älyttömästi, se on kuitenkin suojelukohde, ei siellä voi ihan noin vaan ruveta seiniä kaatamaan, Jaatinen kertoo.

– Niin jotta nämä rahat jostain saadaan, niin turisteilta mielellään, ja kansa mielellään myös haluaa käydä Buckinghamin palatsissa. Arvioin, että siitä on tähän mennessä ollut auki noin yksi kahdeksasosa. Siellä on paljon vielä saleja, joita ei ole kansalle avattu.

