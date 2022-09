MTV Lontoossa: Buckinghamin palatsin edusta täyttyy kukista ja kynttilöistä – "Erikoisen harras tunnelma, ihmiset ovat shokissa"

Perjantai-illan hämärtyessä Lontoon kadut eivät hiljene päivä kuningattaren kuoleman jälkeen. Buckinghamin palatsin edustalle on tuotu kukkia sekä kynttilöitä.

– Lontoossa on erikoisen harras tunnelma, MTV Uutisten toimittaja Aino Haili kertoo palatsin luota.

Kaupungissa on ripustettu esimerkiksi kauppoihin ja Heathrown lentokentälle mustia julisteita, joissa on esitetty surunvalitteluja. Myös eri alojen ammattiliittojen kaavailemat työnseisaukset tuleville päiville on peruttu.