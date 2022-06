Yksi toistuva ele kansalaisilta yllätti kuningatar Elisabetin juhlaviikonloppua Lontoossa seuraavan asiantuntijan: "He ymmärsivät sen"

Kuningatar Elisabetin valtakauden 70-vuotisjuhlaviikonloppu alkoi torstaina 2. kesäkuuta Isossa-Britanniassa. Torstaina Lontoossa järjestettiin Trooping the Colour -paraati, jolla juhlistetaan virallisesti hallitsijan syntymäpäiviä. 96-vuotiaan Elisabetin oikea syntymäpäivä on 21. huhtikuuta.

Kuningatar Elisabetin heikentynyt terveys on aiheuttanut laajaa huolta viimeisen vuoden aikana. Jaatisen mukaan tässä voi olla yhteys siihen, kuinka vahvasti juhlan keskellä on näkynyt yllättävän painokkaasti kunnioitus iäkästä kuningatarta kohtaan.

– Täällä on hirvittävän paljon kylttejä, missä luki "kiitos". He ymmärsivät sen, että tämä ei ole 70 vuotta elämää vaan 70 vuotta työtä, pelkästään heille. Niin täällä on valtava kiitollisuus siitä, että hän yhä edelleen on tuolla ja jaksaa kansalleen vilkuttaa.