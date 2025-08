Kirja: Kuningataräiti Elisabet saattoi aiheuttaa raskautensa aikana prinsessa Margaretille vakavan seurauksen

Kirjailija Meryle Secrest väittää syksyllä julkaistavassa kirjassaan, että prinsessa Margaret olisi sairastanut sikiön alkoholioireyhtymää.

Pian julkaistava uusi elämäkertateos kuningatar Elisabetin pikkusiskosta prinsessa Margaretista esittää uusia väitteitä syistä, jotka saattoivat vaikuttaa kuninkaallisen elämän joihinkin hankaluuksiin, kertoo New York Post.

Kirjailija Meryle Secrestin kynäilemän Princess Margaret and the Curse: An Inquiry into a Royal Life -teoksen mukaan vuonna 2002 menehtyneellä prinsessa Margaretilla olisi ollut sikiön alkoholioireyhtymä, mikä olisi aiheutunut kuningataräiti Elisabetin alkoholinkäytöstä tämän raskausaikana.

Alkoholinkäyttö raskausaikana voi vaikuttaa sikiön kehitykseen monin tavoin. Kehitysvammaliitto kertoo oireyhtymän tunnistettavia ulkoisia piirteitä olevan pienikokoisuus, pieni pää sekä poikkeavat kasvonpiirteet. Alkoholin aiheuttamat vauriot voivat myös näkyä oppimisvaikeuksina, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä oman käytöksen säätelyssä. FASD (fetal alcohol spectrum disorders) tarkoittaa alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden laajaa kirjoa.

Prinsessa Margaretilla ei varsinaisesti ollut ulkoisia piirteitä, jotka olisivat viitanneet oireyhtymään. Pitkä hän ei tosin ollut, vaan 155 senttimetrisenä melko paljon isosiskoaan Elisabetia lyhyempi, joka oli 163 senttimetriä pitkä.

Kuningataräiti Elisabet lastensa prinsessa Elisabetin (vas.) ja prinsessa Margaretin kanssa.Credit: Classic Image / Alamy Stock Photo

Fyysisten oireiden sijaan Margaretilla tiedetään olleen jatkuvia mielialanvaihteluita, migreenejä sekä oppimisvaikeuksia, jotka saattaisivat liittyä oireyhtymään.

Elämäkertakirjassa väitetäänkin, että sikiön alkoholioireyhtymä olisi vaikuttanut merkittävällä tavalla prinsessa Margaretin persoonallisuuteen. Väitteet perustuvat kirjailijan tekemiin analyyseihin Margaretista.

Kun kuningataräiti Elisabet odotti Margaretia 1930-luvulla, ei tuohon aikaan vielä ollut yleistä ohjeistusta siitä, että alkoholia tulisi välttää raskauden aikana. Lääketiede on tunnistanut oireyhtymän vuodesta 1973 lähtien.

Prinsessa Margaret muistetaan kuninkaallisena, joka rakasti juhlia.ullstein bild - ullstein bild/ All Over Press

Kuningataräidin kirjoittamista kirjeistä selviää, että Elisabetia odottaessaan ajatus alkoholista ja erityisesti viinistä oli sen sijaan ällöttänyt häntä, joten hän saattoi juoda vähemmän – jos ollenkaan – alkoholia odottaessaan tulevaa kruununperijää.

Ei ole kuitenkaan olemassa mitään aiempaa tietoa siitä, että kuningataräidin juominen olisi aiheuttanut sikiön alkoholioireyhtymän Margaretille ja prinsessan nimeämättömän ystävän mukaan kirjassa esitetyt väitteet ovat "naurettavia".

Ystävän mukaan kaikkia Margaretin ongelmia ei voitaisi laittaa sen piikkiin, että kuningataräiti olisi juonut alkoholia raskaana ollessaan.

– On todella outoa väittää, että kaikki prinsessalle tapahtunut johtuu siitä, kuinka paljon kuningataräiti joi raskauden aikana. Se ei ole vain outoa, vaan myös naurettavaa, ystävä kommentoi.

– Hänen elämänsä ei ollut yhtä suurta tragediaa: hän oli älykäs nainen, jolla oli laaja kiinnostuksen kohteiden piiri sekä paljon ystäviä, ja hän oli myös äiti sekä isoäiti.

Väitteet prinsessa Margaretin sairastamasta sikiön alkoholioireyhtymästä ovat ihmetyttäneet kuninkaallisen lähipiiriä.Credit: Charlie J Ercilla / Alamy Stock Photo

Myös Ison-Britannian FASD-järjestö julkaisi lausunnon kirjaväitteen myötä. Lausunnossa todetaan, ettei järjestö voi eikä aio spekuloida sitä, kenellä saattaisi olla sikiön alkoholioireyhtymä. Kuitenkin järjestö kertoo pitävänsä sitä positiivisena asiana, että oireyhtymä sekä alkoholin vaarat sikiölle ylipäätään saavat lisää näkyvyyttä.

– Vuonna 1930 ei ollut tietoa raskauden aikaisen alkoholinkäytön riskeistä. Nykyään tiedetään, ettei ole todistettu turvallista alkoholimäärää raskauden ajalle. Huomattavaa on, että Meghan, nykyinen Sussexin herttuatar, päätti olla käyttämättä alkoholia raskauden aikana, ja prinssi Harry teki samoin. Tämä oli tervetullut viesti vaikutusvaltaisilta henkilöiltä, lausunnossa todetaan.

– Mikäli kirja kiinnittää huomiota biologisiin äiteihin sekä tietämättömyyteen raskauden aikana käytetyn alkoholin aiheuttamista riskeistä, se voi vain tuoda esiin sen tosiasian, ettei FASD riipu sosiaaliluokasta.

Prinsessa Margaret muistetaan hyvin erilaisena kuninkaallisena kuin hänen aina yhtä sovinnainen ja pidättyväinen kuningatarisosiskonsa Elisabet.

Margaret muun muassa rakasti juhlimista ja häntä kutsuttiin aikanaan "kapinalliskuninkaalliseksi". Tiedetään, että Margaret käytti itsekin runsaasti alkoholia ja poltti ahkerasti tupakkaa. Erilaisista luonteistaan huolimatta siskokset Margaret ja Elisabet olivat läheisiä.

Margaret menehtyi vuonna 2002 ollessaan 71-vuotias. Ennen kuolemaansa Margaret sai useita infarkteja ja hänellä oli erilaisia terveysongelmia.

Lähteet: Mirror, New York Post