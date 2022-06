Kuninkaallisfanit suhtautuvat skeptisesti prinssi Andrew'n koronatartuntaan

Prinssi Andrew on kuitenkin nähty keskiviikkona Windsorissa ratsastamassa ja hän esiintyi Trooping the Color -tapahtumassa. Tämän vuoksi Kuninkaallisen perheen asiantuntijat ja fanit suhtautuvat skeptisesti Andrewin koronadiagnoosiin. Useat uskovat, että se oli vain kätevä tapa siivota Andrew pois kuninkaallisesta tilaisuudesta.

Prinssi Andrew'lta on seksuaalisen häirintäsyytteen vuoksi riisuttu sotilaalliset ja kuninkaalliset arvonimet eikä hän osallistu kuninkaallisiin edustustapahtumiin. Hänen läsnäoloaan Jubilee-tilaisuuksissa on arvailtu mediassa ympäri maailmaa, joten positiivinen koronatestin tulos on seuraajien mielestä turhankin tarkka sattuma.