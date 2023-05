Charlesin kruunajaiset lähestyvät – kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatinen arvioi, ovatko näin massiiviset kruunajaiset viimeiset Britanniassa

Kuningas Charlesin kruunajaiset järjestetään Lontoossa lauantaina 6. toukokuuta. Kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatinen toteaa MTV Uutiset Liven haastattelussa, että kun monarkian suosio on laskussa, on kuningas Charlesilla kovat haasteet osoittaa kansalle olevansa tarpeellinen.

– Hän on lyhyen valtakautensa aikana supistanut työtä tekevää ryhmää, niin että ainakin antaa sellaisen kuvan, että tämä monarkian ylläpitäminen ei olisi pelkkää rahanhaaskuuta.

– Se on mahdollista. Siinä vaiheessa, kun lähdetään supistamisen tielle, niin sitä on vaikea parin vuosikymmenen jälkeen uudelleen laajentaa. Ei ole mitenkään varmaa, että Williamista tai Williamin pojasta tulee ikinä kuningasta tai jos tulee, haluavatko he järjestää valtaisan spektaakkelin.