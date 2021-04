Kun omalla ravintola-alalla ei ollut töitä, Tiina perusti yrityksen ja leipoo nyt herkkuja sata vuotta vanhasta leipäjuuresta: "Otettu erittäin hyvin vastaan"

Yrityksiä rekisteröidään enemmän

Korona-aika ei ole hillinnyt intoa yrittämiseen. Tämän vuoden alussa yrityksiä on rekisteröity yli 11 000, mikä on lähes 2 000 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.

– Yrityskanta muuttuu, kun vanhoja yrityksiä on lopetettu ja uusia on perustettu tilalle. Mutta kyllä tämä korona-aika ollut mahdollisuus monelle uudelle yrittäjälle. On uskallettu ottaa tässä tilanteessa loikka, kun perinteinen työpaikka on ollut epävakaampi, Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen sanoo.