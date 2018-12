Kun juna seisoo pimeässä metsässä ja matkustaja raivoaa, on puheliaan konduktöörin aika loistaa – Rauli on kolmannessa polvessa VR:n mies, jolla on vielä edessään työn ikävin puoli

Rautatieläisperheet täyttävät maan ja junat

Isä komentaa poikaansa matkustajanakin

Samuelsson kuitenkin myöntää, että komento on yhä isällä, vaikka tulisi pojan junaan matkustamaan. Selvähän se, asiakas on aina oikeassa.

Isä selvisi Jyväskylän turmajunasta – poika aiheutti draamaa samana päivänä

"Kouvola on eksoottinen paikka"

Nuoresta iästään huolimatta Rauli Samuelssonilla on jo pitkä kokemus konduktöörin hommista. Hän aloitti junan käytävämyyjänä heti armeijan jälkeen, jossa häntä kysyttiin konduktöörikurssille. Nyt takana on jo kuusi työntäyteistä vuotta kaukojunien kyydissä.

Pysäytys pimeässä metsässä punnitsee konduktöörin taidot

Se on havaittu etenkin Samuelssonin yhdellä pääreiteistä, Turku-Helsinki-välillä, jota viime kuukausina on piinattu runsailla ratatöillä. Ne ovat tietäneet myöhästymisiä ja viivästyksiä, joista VR on saanut kuulla naljailua jo vuosikymmenten ajan.

– Ymmärrämme matkustajien turhautumisen, kun sovittuihin menoihin pitäisi ehtiä. Meitäkin turhauttaa linjalla seisominen, jos on esimerkiksi kyseessä viimeinen vuoro ennen kotiin pääsyä. Jos on jotain lentoja tai muita mihin täytyy ehtiä, elämän ja kuoleman lääkäri- tai leikkausaikoja, niin pyritään aina saamaan ihmiset perille niin pian kuin mahdollista, Samuelsson sanoo.

Kun joku jää alle

– On selitettävä ihmiselle, joka ei ymmärrä tai halua ymmärtää, että joku on kuollut ja suurin huoli on junan myöhään jääminen. Siinä tilanteessakin on muistettava pitää asiakaspalvelun taso korkealla, vaikka sisällä kuohuisi.