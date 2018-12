Lapsettomuushoitaja Sanna, 44, kohtaa heitä, jotka hyvästelevät toivon omasta vauvasta kyynelsilmin – "Monet joutuvat ottamaan isoja lainoja hoitoja varten"

Kiire jatkunut 16 vuoden ajan



– Loistava työporukka on kaikki kaikessa. Sitähän tämä on parhaimmillaan, tiimityötä, jossa hoitajat, lääkärit, sihteerit, laborantit, biologit ja terapeutit toimivat saumattomasti yhteen. Hurttia huumoria unohtamatta.

Monella isot lainat niskassa

Valveutuneet asiakkaat haastavat hoitajan



Moni piilottaa hoidot lähipiiriltään



– On yleistä, ettei näistä asioista haluta kertoa ja sairauslomatodistuksiin pyydetään kirjoittamaan poissaolon syyksi jotain muuta kuin hoidot. Tämä on jokaisen oma päätös enkä lähde sitä arvostelemaan, kun en tiedä kaikkia taustoja, Viro sanoo.

– Heille sanon aina, että ole avoin ja kerro työpaikalla, miksi joudut olemaan poissa. Näistä luovuttajista meillä on jatkuva pula – tälläkin hetkellä jono on noin puoli vuotta.

Perhekuvioita mietittävä ajoissa



Syksyn aikana mediassa on puhuttu paljon siitä, että suomalaisten into perheenperustamiseen on hiipunut. Ensisynnyttäjien keski-ikä on noussut, mikä osaltaan johtaa siihen, että lapsen saamiseen liittyvät ongelmat voivat olla monisyisempiä.