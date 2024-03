Älä tee loukkaavaa virhettä aprillipäivänä: "Tuntuu sanoinkuvailemattoman raa'alta"

Simpukka ry kysyi Instagram-seuraajiltaan mielipiteitä raskauspilasta

"Vitsi raskaudesta tuntuu pahalta. Asia, joka olisi itselle maailman suurin onni ja ilon aihe, on toiselle vaan pelkkä vitsi."

"Muiden kevyt suhtautuminen raskauteen tuntuu myös pahalta. Kertoo myös siitä, että selvästi kaikki eivät tiedä tai heitä ei kiinnosta se, että joillekin raskaaksi tuleminen voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta. Ihmiset kuvittelevat, että raskaaksi tuleminen ei ole vaikeaa, vaan onnistuu silloin kun haluaa."

"Toivoisin ihmisten ymmärtävän, että se on meille joillekin koko elämään vaikuttava kriisi. Että henkisen ja fyysisen terveyden lisäksi se vaikuttaa tosi vahvasti myös esimerkiksi talouteen, sosiaalisiin suhteisiin ja työhön tai opiskeluihin. Se on tosi iso asia ja tuo paljon surua eikä ole vain sitä, että ´sulla nyt ei vaan ole lapsia ja thats it´.”