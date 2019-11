Kun Hermannin vaimo kuoli, neljä lasta jäi ilman äitiä ja isä joutui valtavan urakan eteen: "Toivottavasti lapset muistavat, että isä yritti parhaansa"

Ketkä?

Hermanni Hyytiälä palkittiin tiistaina yhtenä kolmesta Vuoden isästä. Hyytiälä palkittiin, koska hän on onnistuneesti yhdistänyt yksinhuoltajuuden ja työelämän tekemällä etätöitä ja pitämällä sapattivapaita.

Vuoden isänä palkittiin myös vantaalainen Petri Jaakola, joka on antanut lapsilleen turvallisen elämän vaikeissa olosuhteissa.

Kolmas Vuoden isä on helsinkiläinen Jukka Lagerblom. Hän on esimerkki niin sanotusta tavallisesta isästä, joka on läsnä lastensa arjessa.