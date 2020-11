Siilinjärveläinen Petri, 47, teki vuorotyötä ja eli poikamieselämää, kunnes elämä mullistui – Vuoden isäksi palkittu on ollut sijaisisä viidelle lapselle

Sijaisvanhempi viidelle lapselle

– Jokaisen lapsen kohdalla on ne omat haasteensa ja aina, kun luulee, että nyt on varmaan kaikki vastoinkäymiset käyty läpi, niin sitten tulee heti uusi haaste. Kaikesta on aina selvitty ja asioihin on löytynyt looginen selitys.