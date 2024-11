Kun Heikki Messo, 68, on vetänyt leukoja kuntosalilla, nuoremmat ovat ihmetelleet, miten hän pystyy niin koviin määriin. Sitten maailmanennätysmies on paljastanut, että kyse on ollut vasta lämmittelystä.

Heikki Messo voitti jo tutuksi käyneeseen tapaan 60-kiloisten miesten toistoleuanvedon Suomen mestaruuden. Hän kiskoi Hämeenlinnassa lauantaina 59,3-kiloisena rautaiset 51 leukaa ja jätti nuorempiaan taakseen – kunnioitettavassa 68 vuoden iässä.

– Päivän suoritus oli mielestäni erittäin hyvä. Kunto oli kohdallaan, ja yleisö oli hyvä. Ei hapottanut paljoa. Veto vain loppui yhtäkkiä, ote vähän petti. Muuten olen erittäin tyytyväinen tulokseen, Messo kiteytti.

Yleisen sarjan Suomen mestaruus oli jo Messolle kuudes, minkä lisäksi hänellä on ikäsarjojen Suomen mestaruuksia. Kahdesti hän on voittanut miesten maailmanmestaruudenkin.

– Suomen mestaruus on aina arvokas. Haluan tulosta. Jos seitsemänkymppisenä saan 50 vielä, olen tyytyväinen.

Rajapyykkejä rikki

Helsingissä asuva Messo on vetänyt leukoja kilpaa nyt 10 vuoden ajan.

– Tämä oli minun 10-vuotisjuhlakisani.

Ensimmäisessä kilpailussa meni aikoinaan 26 leukaa. Messo piti alkuun 30 leukaa "ikämiehenä vähän mahdottomana haamurajana", mutta se ylittyi jo seuraavana vuonna 2015, samoin 40 leuankin rajapyykki. Yli 50 leukaa Messo veti ensimmäisen kerran 2019.

Vuonna 2021 mies tempoi hurjimman tuloksensa, voimassa olevan 60-kiloisen miesten maailmanennätyksen 59 toistoa.

Messo on sen jälkeen jäänyt vain yhdessä kisassa alle 50 leuan. Jälki on ollut kovaa ja tasaista.

"Mitä, 59?"

Veteraanin hurjat vedot ovat herättäneet ihmettelyä häntä nuoremmissa.

– Kun välillä lämmittelen salilla, vedän sellaiset 15–20. Joku voi tulla kysymään, miten noin paljon menee ja paljonko sinun ennätyksesi on. Sanon, että 59.

– Mitä, 59? Messo kertoo saamakseen hämmästelyksi.

Messo on alkanut sen jälkeen käydä läpi leuanvedon vaateita tekniikkaa myöten.

"Pientä kipua on aina, mutta minulla on kotona ammattihierojavaimo"

Heikki Messo sanoo, että kilpailuissa häntä jännittää aina. "Mutta kun ottaa otteen tangosta ja kuuluu roiku-huuto, jännitys häviää ja sitten vain vedetään."

Messo myöntää, että välillä tekniikka hiukan häiriintyy. Hän joutuu useimmin kiinnittää huomiota alastuloasentoon ja siihen, miten edessä polvet ovat.

– Kun tullaan alas polvet edessä, haetaan heiluriliike. Just sillä ajalla, kun kädet suoristuvat, tapahtuu ylösveto heilahduksella, Messo palastelee.

Tätäkin mies on hionut leukauransa aikana lukemattomissa treeneissä. Messo harjoittelee leuanvetoa keskimäärin joka toinen päivä.

– Leukatreeneihini kuuluu myös maksimisuoritus, jossa vedän kaiken, mitä pystyy. Siinä pystyy samalla katsomaan kunnon, missä mennään.

Messo ei harjoituksissaan laiminlyö eri kehonosia.

– Treenaan muuten koko kehoa jalkoja myöten. Pysyy koko kroppa kunnossa, kaikki lihakset.

Alla syksyltä on ollut Messon mukaan hyvä harjoitusjakso. Se on näkynyt myös kilpailusuorituksissa – puolitoista kuukautta takaperin Messo veti Lahdessa Nordic Fitness Expossa 55 leukaa.

– Pientä kipua on aina, mutta minulla on kotona ammattihierojavaimo, joka pitää minut kunnossa.

60 mielessä

Heikki Messo taitaa leuanvedon jipot.

Vähähiilihydraattisesti arjessaan syövä Messo pitää suurimpana menestystä selittävänä tekijänä motivaatiota.

– Jos on motivaatiota tarpeeksi ja asettaa tavoitteen sekä pyrkii siihen, sillä saavutetaan jo hyvin paljon.

Messon tähtäimessä tämänhetkisenä haamurajana on 60 leukaa ensi vuoden kesäkuussa Lempäälässä käytäviin MM-kisoihin.

– Kun treenaan joskus iltahämärässä puoli vuotta ennen maailmanmestaruuskilpailuja, lasken toistoja. Minulla on koko ajan mielessä, että tämä ja tämä toisto vie siihen 60 toiston tulokseen. Se on takaraivossa, koko ajan mielessä.

Hän uskoo, että se voi täyttyä, kun kaikki osuu kohdalleen.

– Tässä on vain se, että iän tullessa tulee takapakkia. Fysikaalinen kehitys menee alaspäin koko ajan. Siinä mielessä se on varmaan viimeinen kerta MM-kisoissa, joissa voin yrittää 60:tä. Mutta innolla ollaan mukana.