Vasemmalle kääntyjä saattaa yllättyä: Kummalta puolella tässä risteyksessä pitää ohittaa toinen auto?

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Olen kääntymässä vasemmalle. Kummalta puolelta vastakkaisesta suunnasta lähestyvä, tulosuunnastaan katsottuna vasemmalle kääntyvä, auto kohdataan?

Vastaus: Tieliikennelaissa kohtaamisesta ohjeistetaan seuraavasti:

Ajoneuvolla on sivuutettava vastaantuleva ajoneuvo oikealta. Vastakkaisilta suunnilta saavuttaessa saa vastaantulevan ajoneuvon sivuuttaa kuitenkin vasemmalta erityistä varovaisuutta noudattaen, jos kumpikin aikoo kääntyä risteyksessä vasemmalle.

Oheisesta lakitekstistä on pääteltävissä, että Suomessa on oikeanpuoleinen liikenne eli vastaantulija kohdataan pääsääntöisesti omasta tulosuunnasta katsottuna oikealta. Kysymyksessä kuvattuun tilanteeseen laki antaa kuitenkin toisenkin vaihtoehdon "saa sivuuttaa vasemmalta erityistä varovaisuutta noudattaen".

Se, kumpi ajolinja vasemmalle käännyttäessä tulisi valita, riippuu paljolti risteyksen muodosta. Myös vastaantulijan aikeita on syytä seurata.

Vasemmalta sivuuttaminen, jota on kuvattu oheisessa kuvassa katkoviivanuolin, on vakiintunut käyttöön valtaosassa risteyksiä. Risteykseen on tällöin tärkeää ajaa hiljaa ja varmistaa huolellisesti, ettei vastakkaisesta suunnasta lähestyvän, tulosuunnastaan katsottuna vasemmalle kääntyjän, takaa lähesty toista autoa, joka on jatkamassa suoraan tai kääntymässä oikealle.

Oikealta kohtaaminen harvinaisempaa

On myös olemassa sellaisia risteyksiä, jotka ovat luontevampia ajaa samaisessa tilanteessa oikealta kohdaten – siis oheisen kuvan yhtenäisten nuolien mukaisesti. Usein tällaisia risteyksiä ovat sellaiset, joissa risteyksen lähestymiseen tai sieltä poistumiseen käytettävä katu on niin sanottu puistokatu tai vastaava, jolla keskiviivan tilalla on esimerkiksi leveähkö viheralue.

Jos risteys on molemmista suunnista lähestyville tuttu ja siinä on toimintatavaksi vakiintunut jompikumpi käytäntö, selvittäneen tilanteesta ongelmitta. Jos taas jompikumpi vasemmalle kääntyjistä ei tunne vakiintunutta toimintatapaa ja toimii siitä poiketen, saattaa tilanne muodostuakin ongelmalliseksi.

Jos risteyksen muoto vaikuttaa siltä, että siinä vasemmalle kääntyminen sujuisi jouhevammin oikealta kohdaten, kannattaa kiinnittää erityistä huomiota edestä lähestyvän, vasemmalle kääntyvän, auton ajolinjaan. Tärkeää on, että molemmista suunnista samaan aikaan risteykseen ajavat valitsevat keskenään saman kohtaamistavan. Vastaantulijan toiminnan seuraamisen lisäksi toinen keskeinen asia on riittävän alhainen tilannenopeus, joka antaa aikaa havainnoida, arvioida, ajatella ja toimia.

Risteyksen jättäminen

Ajolinjan lisäksi on muistettava, ettei kääntyminen saa aiheuttaa vaaraa tai tarpeetonta estettä muille samaan suuntaan kulkeville.

Pääsääntö on, että risteyksessä vasemmalle käännyttäessä käännytään välittömästi risteävän ajoradan keskiviivan tai, jos keskiviivaa ei ole, keskilinjan oikealle puolelle tai yksisuuntaisen ajoradan vasempaan reunaan. Jos ajoradalla, jonne ollaan kääntymässä, on samaan ajosuuntaan useampia ajokaistoja, saa kääntyä omaan käyttötarkoitukseen sopivimmalle kaistalle, muu liikenne huomioon ottaen. Tuo muun liikenteen huomioon ottaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että pääsäännöstä poikkeavalla tavalla kääntyvä on vastuussa turvallisesta kääntymisestä suhteessa muuhun liikenteeseen.

Vahinkotilanteissa syyllisyys ratkotaan tapauskohtaisesti

Jokainen liikennevahinko tutkitaan tarvittaessa tapauskohtaisesti. Mikäli onnettomuuden aiheuttajasta on epäselvyyttä, ratkotaan asiaa viime kädessä eri oikeusasteissa kaikki tapahtumaan vaikuttaneet asiat huomioiden. On myös mahdollista, että syyllisyyttä jaetaan onnettomuuden eri osapuolien kesken.