Kuluttajaviranomainen: Tesla vääristelee sähköautojensa toimintamatkalukemia

Tesla puolestaan on ilmoittanut Etelä-Koreassa myymälleen Long Range-mallille 446 kilometrin toimintamatkan yhdellä latauksella, Korea Economic Daily kertoo.

”Toimintamatkan suurentelua”

Kuluttajaviranomaisten näkemyksen mukaan kyse on todellisen toimintamatkan suurentelusta. Viranomaisten mielestä Tesla johtaa asiakkaitaan harhaan, sillä he arvioivat että keskimääräiset toimintamatkat on yleensä mitattu Kalifornian kaltaisissa lämpimissä sääoloissa.