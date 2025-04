Helsingin keskustassa käynnissä pääsiäisen suuresitys Via Crucis

Via Crucis esitetään Helsingin Senaatintorilla kello 21 alkaen.

Helsingin keskustassa nähdään tänään suuri pääsiäisen teatteriesitys Via Crucis.

Näytelmä kertoo Jeesuksen kärsimystarinan. Via Cruciksen teema on valosta pimeyteen, pimeydestä kirkkauteen.

Markku Arokanto ohjaa Suomen suurimman teatteriesityksen kolmatta kertaa. Jeesuksen roolissa nähdään Panu Haavisto. Näytelmän on käsikirjoittanut Anna-Mari Kaskinen, ja sen musiikin on säveltänyt Pekka Simojoki.

Via Crucis -pääsiäisvaellus esitettiin Helsingin Senaatintorilla pääsiäislauantaina illalla.Str / Lehtikuva

Via Crucis esitetään Helsingin Senaatintorilla kello 21. Se kestää runsaan tunnin. Esitys on yleisölle maksuton.

Esityksen voi katsoa suorana myös Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan Youtube-kanavalta.

Via Crucis -näytelmää on esitetty Helsingin ydinkeskustassa pääsiäisenä yli 25 vuoden ajan. Se on kerännyt mukaansa vuosittain tuhansia ihmisiä.