Antti Timonen ja Heikki Kujanpää kertovat, miten leikkaukset tulevat näkymään kulttuurialalla: "Olen huolissani"

Timonen huomautti, että kulttuurialalla kyllä ymmärretään, ettei yksi ala voi olla niin sanotussa erityissuojeluksessa leikkauksilta. Sen sijaan alan ihmisten on Timosen mukaan vaikea ymmärtää sitä, missä mittakaavassa ja suhteessa muihin aloihin leikkauksia on suunniteltu kulttuurialaan kohdistettavan.

– Kun leikataan, niin järkeväähän on leikata oksista, kuten puutarhurit tietävät. Nyt minusta tuntuu, että kulttuurileikkaukset ovat leikkauksia juurista. Olen huolissani, mitä kansalliselle mielenmaisemallemme, identiteetillemme ja kaikelle kulttuuritoiminnalle on tapahtumassa, hän sanoi.

– Kesästä lähtien, kun on ollut tiedossa, että leikkauksia tulee, on näytelmäkirjailijoilta tullut viestiä, että jo kirjoitettuija tuotantoja on pyydetty kirjoittamaan uusiksi, jotta ne ovat pienempiä ja niissä on vähemmän ihmisiä, tai sitten tiedetään, että tuotantoja jätetään tekemättä. Freelancereiden työtilanne on jo nyt ensi vuodelle aivan katastrofaalinen sen takia, että kaikki toimijat ovat laittaneet jo kesällä liinat kiinni, koska tulevaisuudesta ei ole tiedetty.