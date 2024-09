Kulttuurialan leikkaukset iskevät teattereihin – Helsingin kaupunginteatterin johtaja: "Vaikutukset tulevat olemaan pelottavan suuret"

Helsingin kaupunginteatterin Moulin Rouge! on tämän syksyn hittimusikaali, jonka liput ovat menneet kuin kuumille kiville.

Kulttuurialan leikkausten vuoksi teatterit ovat jatkossa entistä tiukemmilla. Kansainvälisistä suurtuotannoista ei kuitenkaan haluta luopua, vaikka niiden tekeminen on kallista.

– Meidän on pakko tuoda musikaaleja, koska ne ovat meille suuria tulolähteitä, Helsingin kaupunginteatterin johtaja Kari Arffman toteaa.

Esimerkiksi Moulin Rouge! -musikaali on Kaupunginteatterilta jopa miljoonan euron satsaus.

– Se on suuri riski taloudellisesti, koska sen tekeminen on kallista.

Eniten musikaalien tekemisessä maksavat lisenssioikeuksien lisäksi henkilöstökulut, jotka katetaan lipputuloilla. Siksi musikaalin on menestyttävä.

– Jokaisen näytöksen pitäisi olla lähes loppuunmyyty, jotta se on taloudellisesti kannattava, Kari Arffman sanoo.

Kaupunginteatterin johdossa kahdeksan vuotta olleen Arffmanin aikana teatterin suurmusikaalit ovat olleet taloudellisesti kannattavia. Kallein tuotanto on ollut Pieni merenneito -musikaali.

– Valtion tuki tarjoaa ensisijaisesti varmuuden, koska tämä ala on joka tapauksessa riskibisnestä.

Näyttömöitä saatetaan sulkea

Huoli myös maakuntien teattereista on suuri.

– Miten käy alueelliselle teatteriverkostolle? Helsingissä on se hyvä puoli, että täällä on paljon ihmisiä ja potentiaaliset asiakaskunnat. Mutta miten käy maakunnissa.. kenellä on jatkossa enää varaa tulla teatteriin? Arffman pohtii.