Julia Stiles paljasti saaneensa viime vuonna kolmannen lapsensa

Näyttelijä ja 10 Things I Hate About You -elokuvasta tuttu Julia Stiles, 43, paljasti New York Timesille 3. huhtikuuta julkaistussa jutussa saaneensa kolmannen lapsensa viime vuonna.

– Käyn läpi paljon erilaisia tunteita, koska minulla on viisikuinen vauva ja lähdin ohjaamaan ensimmäistä elokuvaani, Stiles kertoi New York Timesille.

Hän ei kuitenkaan paljastanut lapsen sukupuolta tai nimeä. Stilesilla on kaksi lasta aviomiehensä näyttelijä Preston Cookin kanssa: Strummer, 6, ja Arlo, 2. Pariskunta meni naimisiin vuonna 2017, kun Stiles odotti heidän esikoistaan.

Stiles teki ohjausdebyyttinsä elokuvassa Wish You Were Here, jonka tuotanto päättyi helmikuussa.

Näyttelijä kertoi New York Timesille, ettei oikeastaan puhunut raskaudestaan aiemmin, ja sanoi, että äitiys on itseasiassa hyvää harjoitusta ohjaajan työtä varten.

– On ajateltava 10 askelta eteenpäin, mutta myös oltava läsnä tässä hetkessä. On oltava hyvä ajanhallinnassa. On oltava herkkä ihmisten tarpeille ja opastettava heitä, mutta myös pidettävä rajoja, Stiles pohti.

Hänen kertoi uniensa olevan tällä hetkellä todella vähäiset, mutta tuntevansa silti itsensä energisemmäksi kuin koskaan ennen.