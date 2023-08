Robert De Niron lapsenlapsen kuolinsyy vahvistui

Näyttelijä Robert De Niron lapsenlapsi Leandro De Niro Rodriguezin kuolinsyy on varmistunut. New Yorkin ylilääkärin toimisto vahvisti 8. elokuuta Peoplelle , että Leandro kuoli vain 19-vuotiaana tahattomaan huumeiden yliannostukseen. Lääkärin mukaan hänen kuolemansa johtui fentanyylin, bromatsopaamin, alpratsolaamin, 7-aminoklonatsepaamin, ketamiinin ja kokaiinin toksisista vaikutuksista.

Leandron äiti on Drena De Niro, joka onRobertin adoptoima, kun hän meni naimisiin ex-puolisonsa Diahnne Abbottin kanssa. Leandron isä on taiteilija Carlos Mare.