Kaksikko varasti kultakoruja ja älypuhelimia 100 000 euron edestä – käyttivät harhautusta

Poliisin tutkinta lukuisista kultakoru- ja älypuhelinvarkauksista on edennyt.

Espoolaisessa koruliikkeessä tapahtui 13.2. varkaus. Poliisi otti tuntomerkkien perusteella kaksi teosta epäiltyä kiinni samana päivänä Helsingissä.

Tutkinnassa on selvinnyt, että kaksikko on tehnyt kymmenkunta vastaavanlaisia kultakorusieppausta koruliikkeissä sekä puhelinvarkauksia eri puolella Suomea. Epäiltyjä rikoksia on tapahtunut pääkaupunkiseudulta aina Oulun seudulle asti.

Tekotapana epäillyillä on mennä liikkeeseen, jossa on yksi myyjä, ja saada hänen huomionsa harhautettua muualle. Harhautuksen aikana epäillyt anastavat tuotteita.

Rikoshyötyä kaksikko on poliisin mukaan saanut arviolta 100 000 euroa. Poliisi kertoo saaneensa osan omaisuudesta haltuunsa. Tapauksia tutkitaan törkeinä ja perusmuotoisina varkausrikoksina.