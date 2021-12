"Kukaan, joka on eri mieltä Talebanin sharia-lain kanssa, ei ole turvassa" – Amnestyn tuore raportti syyttää myös Yhdysvaltoja sotarikoksista

– Taleban on tehnyt kostotoimenpiteitä, mutta kaikki osapuolet ovat kohdistaneet iskuja sillä tavalla mielivaltaisesti, että myös siviiliväestö on kärsinyt, Amnestyn oikeudellinen asiantuntija Kaisa Korhonen sanoo MTV:n Uutisaamussa.

Jälkimmäisestä esimerkkejä ovat vaikkapa ilmaiskut, joissa kohde on arvioitu väärin. Myös kranaatinheittimillä on tulitettu alueille, joissa on tiedetty olevan myös siviiliväestöä.