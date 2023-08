Naisten ja tyttöjen asema Afganistanissa on olematon, ja avustukset valuvat talebanien käsiin – asiantuntijan mukaan naisissa piilee silti maan toivo: "Minulla on siellä salakoulu"

– Heiltä on leikattu päivä päivältä kuukausi kuukaudelta kaikki oikeudet. EU ja Yhdysvallat yrittävät jatkuvasti ylläpitää dialogia talebanien kanssa, mutta se ei ole tuottanut pienintäkään edistystä naisten oikeuksien kannalta.

Opiskelumahdollisuuksia ja -oikeuksia on viety jatkuvasti, ja tällä hetkellä opiskelumahdollisuuksia viedään Hossainin mukaan jo 10-vuotiaita vanhemmilta tytöiltä.

– Kaikki oikeudet on riistetty ja naisten ääni systemaattisesti vaiennettu. Vankiloissa naisia kidutetaan ja raiskataan, ja tällä tavalla rohkeimmatkin afganistanilaiset naispuoliset ihmisoikeuksien puolustajat halutaan kukistaa. Jos olet systemaattisen monipuolisen väkivallan uhrina kahden vuoden ajan, ei lopulta enää varmaan jää voimaa lähteä taistelemaan.

Hossainin mukaan naisten systemaattisessa hiljentämisessä on kyse nimenomaan siitä, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan sisältä.

– He kasvattavat lapsia, jotka ovat tietoisia asioista, ja heitä ei voi vain kädestä pitäen viedä jihadistikouluihin. Taleban-hallinto on niin huolissaan naisista, että kahdessa vuodessa he eivät ole tehneet mitään muuta kuin leikanneet naisten oikeuksia.