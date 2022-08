Taleban on hallinnut Afganistania nyt vuoden – tämä kaikki on muuttunut: "Sinne on laskeutunut omanlaisensa rauha"

Vuoden aikana Afganistanissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, mutta samaan aikaan moni asia on pysynyt ennallaan tai mennyt jopa parempaan suuntaan. Länsimaat eivät ole tunnustaneet Talebanin hallintoa. Ruohomäki kuvailee, että lähihistoriassa 20 vuoden aikana alueella on kuollut 176 000 ihmistä. Alueella on nyt rauhallisempaa, vaikka nykyisellä hallinnolla on alueella myös omat vastustajansa.

– Tässähän on omalla tavallaan ironista, että sinne on laskeutunut omanlaisensa rauha. Noin 500 ihmistä on kuollut iskuissa, joita Isiksen paikallinen afiliaatti on tehnyt hazaroita kohtaan. Isis pyrkii haastamaan Talebanin hallintoa ja lisäksi siellä on entisen varapresidentti Amarullah Salehin pieni vastarintaliike, joka yrittää myös haastaa Talebanin hallintoa. Isossa kuvassa sinne on kuitenkin laskeutunut omanlaisensa rauha.