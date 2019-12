Poliisi on varautunut al-Holin leiriltä palaajiin jo useamman kuukauden ajan: "Poliisihallitus ei ole saanut virallista ulkoministeriön virka-apupyyntöä"

Poliisin erityisenä näkökulmana on ollut sisäisen turvallisuuden varmistaminen.

– Poliisin tehtävänä on puuttua kaikkiin palaamisesta mahdollisesti aiheutuviin turvallisuusuhkiin Suomessa, oli kyse sitten palaajista, heidän lähipiiristään tai muista toimijoista, sanoo poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen.

Julkisuudessa on viitattu Poliisihallituksessa valmisteltuun asiakirjaan, jonka allekirjoittajana on ollut poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen. Kyseessä on salassa pidettävä poliisin omaan varautumiseen liittyvä suunnitelma.