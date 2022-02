Kenen vastuulla on lumisen pihan turvallisuus? Huomioi nämä asiat taloyhtiössä: "Jos osakas kieltäytyy tekemästä talvikunnossapitotöitä..."

Etelä-Suomen yli pyyhältänyt lumimyrsky toi jälleen senttikaupalla lisää lunta monen taloyhtiön pihalle. Moni taatusti miettiikin, kenen vastuulla pihan turvallisuus on, kun pihamaa on välillä jäästä liukas ja välillä senttien paksuisen lumipeitteen peittämä. Kysymys on tuttu myös Kiinteistöliiton lakineuvonnassa.