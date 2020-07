Jeffrey Epsteinin pitkäaikainen kumppani Ghislaine Maxwell on pidätetty – osallisuutta alaikäisten uhrien rekrytointiin?

Maxwell on liitetty entisen kumppaninsa, miljonääri Jeffrey Epsteinin seksuaalirikosvyyhtiin. BBC:n mukaan Ghislaine Maxwell on kieltänyt osallisuutensa ja tietoisuutensa syytöksistä. Maxwellin on määrä päätyä oikeuden eteen vielä tänään vastaamaan syytteisiin.