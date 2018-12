Rautaheimon rikoskolumni: Vanhan valokuvan arvoitus ratkesi – Mannerheimintien ryöstömurha jätti karmaisevan jäljen Suomen rikoshistoriaan

Googlaamalla selvisi varsin nopeasti, että kuva on otettu maanantaina 19.12.1983 joskus iltapäivällä. Hesarin tilaajana pääsin myös kurkistamaan ”aikakoneen” kautta päivän lehteen. Kuva liittyi Hesarissa tiistaina 20.12.1983 olleeseen juttuun, joka koski Mannerheimintie 64:ssa tapahtunutta ryöstömurhaa.

Juttu luokiteltiin ”kovaksi”



Jäin kovasti miettimään sitä, miksi minä olen ollut tuolla rikospaikalla ja kuka on vieressäni seisova, vain osittain näkyvä rikostutkija. Useiden puhelinkontaktien jälkeen sain selville, että hän on silloinen vanhempi konstaapeli Markku Stenberg, joka tosin aluksi kiisti olevansa kuvassa. Monet muutkin kyllä kiistivät, mutta perustellummin kuin Markku.

Omasta nimikirjaotteestani selvitin, että olin myös itse vanhempi konstaapeli tuohon aikaan. Markun kanssa kävimme pitkiä keskusteluja tuosta kuvasta ja kyllähän me lopulta itse tapahtumastakin jotakin muistimme. Emme kuitenkaan olleet mukana tuon jutun varsinaisessa tutkinnassa, mutta tapahtumapaikalla olimme selvitystyöhön osallistumassa.

Juttu on ollut varsin ”kova”, joten varmaan kaikki saatavilla olleet väkivaltatoimiston dekkarit on määrätty jäämään töihin. Jutun tutkintaa johti tuolloin komisario Martti Latikka tutkintaryhmänsä kanssa. Jutun ”kovuutta” todistaa sekin, että väkivaltatoimiston toimiston johtaja on itse käynyt paikalla. Muistan, että paikalla kävi myös teknisen toimiston johtaja ylikomisario Pentti E. Holm.