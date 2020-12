Kuka haluaa enää kansankynttiläksi? Opettajien pukeutumisesta, persoonasta ja toiminnasta sataa törkypalautetta – "Opettajat koetaan jopa surkuhupaisina hahmoina"

– Taustalla on erilaisia mielikuvia opettajan työstä. Negatiivisina seikkoina tutkimuksessa nousivat esille koulutusleikkaukset, työn kuormittavuus ja uran alkuvuosien rankkuus. Myös palkan riittämättömyydestä puhuttiin, Salo kertoo.

Oma osansa on myös keskustelukulttuurilla. Äidinkielen opettajaksi valmistuva Hilda-Maria Miettinen käsittelee pro gradu -tutkielmassaan opettajista käytävää keskustelua Suomi24-keskustelupalstalla.

"Rankimmat tapaukset ovat todella rankkoja"

– Wilmaan liittyen on sellainen huolestuttava havainto, että niin käteviä kuin sähköiset välineet ovatkin, niin niihin siirtymisen jälkeen kriittisyys on lisääntynyt ja sävy on koventunut. Kun ei tarvitse sanoa kasvokkain, niin se helpottaa kovaa viestintää, Salo arvioi.