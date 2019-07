Nuori opettaja Iida avaa ammatin haasteita: "Muut ihmiset toivottavat voimia" – OAJ vaatii nyt arvonpalautusta ja suurempaa palkkakuittia

Opetusalan ammattilaiset ovat olleet viime aikoina huolissaan siitä, että nuoria ei enää kiinnosta opettajan ammatti edellisvuosikymmenien malliin. Kuuden vuoden aikana suomenkieliseen luokanopettajakoukutukseen hakijoiden määrä on romahtanut. Vuonna 2013 yliopistojen luokanopettajakoulutuksiin haki yli 8300 ihmistä, tänä keväänä enää noin 4700.

Opettamisen rinnalla työn määrä kasvanut

Vaikka sisään pääsee edelleen vain murto-osa hakijoista, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen on ilmiöstä huolissaan.

– Opettajia arvostetaan ja meillä on hyvä koulutusjärjestelmä. Mutta aika ajoin tulee viestejä tai esimerkkejä siitä, millaista meno kouluissa nykyään on. Ne kielivät joskus hyvinkin vaativasta työstä kielteiseen sävyyn. Nämä varmaan muokkaavat nykyisät mielikuvaa opettajista, Luukkainen arvioi.

Helsingin yhteiskoulun rehtori Jussi Sutinen on samaa mieltä negatiiviseksi yltyneestä keskustelusta julkisuudessa. Uutisotsikoihin nousseet haasteet, kuten opettajien työmäärän kasvu, haastavat oppilaat ja matala palkkataso eivät ainakaan innosta nuoria ryhtymään opettajiksi.

– Onhan se muun työn osuus opettamisen rinnalla kasvanut. Puhutaan asiakirjojen täyttämisistä, yhteydenpidosta kotiin ja on yhteisopettajuutta. Totta kai se on uutta kaikille.

OAJ:n Luukkainen puolestaan sanoo, että luokissa on yhä eritasoisempia oppilaita, mikä haastaa opettajia.

– Opettajat uupuvat sen suhteen, että he kokevat, etteivät he pysty vastaamaan kaikkien tarpeisiin, Luukkainen kuvailee.

"Vanhemmat vaativat koululta ja opettajilta paljon"

– Haastavinta työssä on ollut asettaa omat rajat. Kun on oppilaita, joilla on omia haasteitaan, ja kun haluaisi tehdä kaikkensa heidän eteensä. Johonkin pitää pistää rajat ja lopettaa, Eriksson kuvailee.