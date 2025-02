Kuinka turvata uuden talon arvo maaseudulla? Rantalahden perhe keksi nerokkaan keinon

Asuntomarkkinoille on tulossa siirrettäviä omakotitaloja ja rivitaloja.

Suomessa on ryhdytty satsaamaan siirrettäviin uudisrakennuksiin niin mökkien, omakotitalojen kuin rivitalojenkin osalta. Syynä on pelko tyhjilleen jäävistä rakennuksista ja halu turvata kiinteistön käyttö sen luonnollisen käyttöiän loppuun saakka.

Siirrettävyys on osa kestävän kehityksen rakentamista, eikä se nosta asunnon hankinta-arvoa juurikaan.

Rantalahtien perhe havitteli asumaan maalle järven rannalle, mutta talon rakentaminen maaseudulle, jossa asuntojen arvo laskee nopeasti eikä ostajia välttämättä edes löydy, pisti miettimään.

– Ja sitten rupesin ajattelemaan, että voisiko ajatella niin, että kun talon rakentaa niin siinä kuitenkin ajatellaan kymmeniksi vuosiksi eteenpäin sitä sijoitusta… Niin mitäpäs jos sen tekisikin siirrettäväksi, kertoo Vimpelissä asuva Mikko Rantalahti.

Ei juurikaan lisäkustannuksia

Rantalahden mukaan siirrettävyys ei tuonut paljoakaan lisäkustannuksia rakennushankkeeseen.

Hirsitalo on tehty neljästä moduulista terästolppien varaan, joten siirto on helppoa.

Siirrettävien rakennusten kysyntä on kasvanut myös talotehtailla.

– Me teemme ihan valmiit moduulit täällä hallissa ja ne nostetaan paikoilleen. Ne voi yhtä hyvin siirtää toiseen paikkaan, kertoo vöyriläisen talotehdas Heikius-Husin toimitusjohtaja Göran Heikius.

Yllättävää on se, että siirrettävien koulujen, päiväkotien ja konttoreiden hinta ei ole normirakentamista kalliimpi. Vain siirtokustannus tulee lisäkustannuksena.

Siirrettävä omakotitalo, etenkin hirsirakenteinen, edustaa paitsi kestävän kehityksen rakentamista, myös tiettyä huolettomuutta tulevaisuuden suhteen.

– Meillä on neljä lasta. Jos he joskus haluavat muuttaa vaikka ulkomaille, he voivat sitten talon myyntiä helpottaakseen siirtää talon vaikka Espooseen johonkin vuokratontille ja myydä sen siellä, toteaa Elina Rantalahti.