Siirrettäviä koulurakennuksia kohoaa nyt tiuhaan tahtiin – kuntien nopeat väestömäärien muutokset lisäävät tarvetta

– Moni saattaa kävellä ohi ymmärtämättä, että on kyse siirrettävästä rakennuksesta, toteaa toimitusjohtaja Ossi Alastalo Parmacolta.

Kuuden vuoden vuokra maatöineen ja avaimet käteen -kaupalla on reilu kuusi miljoonaa euroa. Sen jälkeen vuokra putoaa merkittävästi.

Siirrettävät ja muunneltavat koulurakennukset ovat yleistyneet kovaa vauhtia. Alan markkinajohtaja Parmaco on kuudessa vuodessa kuusinkertaistanut liikevaihtonsa noin 100 miljoonaan. Alalle on tullut uusia toimijoita, mutta kilpailua kaivataan lisää.

Pitkä vuokra-aika laskee hintaa

– Monet ajattelevat, että nämä ovat kalliita, mutta jos me voisimme pitää parakin koko elinkaarensa ajan, niin se ei ole kallis. Se itseasiassa maksaisi vähemmän kuin uudisrakentaminen, mutta me joudumme siirtämään ne keskimäärin viiden vuoden välein muualle tai pois. Maatöiden osuus nostaa hintaa kolmannekselle, sanoo Raveala.

Helsingissä on siirrettäviä rakennuksia vuokralla lähes viitisenkymmentä, joka on vajaat 10 prosenttia perusopetustiloista. Lisätilan tarve on kasvanut nopeasti, koska viime vuonna kaupunkiin muutti yli 1 000 lasta. Perinteisen uudiskoulurakennuksen toteutus veisi jopa viitisen vuotta.