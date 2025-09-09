Merivartiosto: Ihminen kuollut Helsingissä "epäselvässä onnettomuudessa"

Yksi ihminen on kuollut merialueella Helsingin Laajasalossa, kertovat Helsingin poliisilaitos tiedotteessa ja Suomenlahden merivartiosto viestipalvelu X:ssä.
Merivartioston mukaan ihminen menehtyi Helsingissä epäselvässä onnettomuudessa.
Poliisin mukaan kuollut ihminen löytyi vedestä Reposaaren edustalta tänään tiistai-iltana noin kello 19.45. Vainajan läheisyydessä oli myös tyhjä vene.
Poliisi selvittää tapahtumien kulkua, mutta ei toistaiseksi epäile rikosta.
Poliisi ei tiedota asiassa enempää.