Merivartiosto: Ihminen kuollut Helsingissä "epäselvässä onnettomuudessa"

AOP, merivartiosto
Merivartioston mukaan ihminen menehtyi Helsingissä epäselvässä onnettomuudessa. Kuvituskuva.Jaakko Stenroos/All Over Press
Julkaistu 49 minuuttia sitten(Päivitetty 47 minuuttia sitten)
Toimittajan kuva
Kati Hyttinen

kati.hyttinen@mtv.fi

Yksi ihminen on kuollut merialueella Helsingin Laajasalossa, kertovat Helsingin poliisilaitos tiedotteessa ja Suomenlahden merivartiosto viestipalvelu X:ssä.

Merivartioston mukaan ihminen menehtyi Helsingissä epäselvässä onnettomuudessa. 

Poliisin mukaan kuollut ihminen löytyi vedestä Reposaaren edustalta tänään tiistai-iltana noin kello 19.45. Vainajan läheisyydessä oli myös tyhjä vene. 

Poliisi selvittää tapahtumien kulkua, mutta ei toistaiseksi epäile rikosta. 

Poliisi ei tiedota asiassa enempää. 

Lisää aiheesta:

