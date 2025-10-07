Syyskuussa hukkui neljä ihmistä, kertoo Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH). Tiedot perustuvat median ja avoimien viranomaislähteiden välityksellä kerättyihin ennakkotietoihin.

Kaksi kuolemista tapahtui Etelä-Suomessa ja kaksi Lapissa. Yksi hukkumisista tapahtui vesiliikenteen yhteydessä, yksi veteen putoamisen seurauksena ja kahdessa tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä.

Tällä hetkellä kylmä vesi ja vaihtelevat sääolosuhteet ovat suurimpia vaaratekijöitä vesillä ja veden äärellä liikkujille, SUH:lta muistutetaan. Veden varaan joutuminen ilman suojavarusteita voi olla kohtalokasta.

– Ihmisen pudotessa kylmään veteen tulee usein kylmäsokkireaktio, mikä aiheuttaa sen, että ihmisen kyky pidättää hengitystään normaalista 60–90 sekunnista laskee muutamaan sekuntiin. Tämä lisää olennaisesti hukkumisen riskiä, kertoo vesiturvallisuusasiantuntija Anne Hiltunen tiedotteessa.

Syyskuun loppuun mennessä 81 hukkunutta

Tämän vuoden tammi-syyskuun aikana on hukkunut ennakkotilastojen mukaan 81 ihmistä. Viime vuonna syyskuussa hukkui SUH:n ennakkotilastojen mukaan 7 ihmistä ja tammi-syyskuussa 75 ihmistä.

Suomessa hukkuu tapaturmaisesti vuosittain noin 100–150 ihmistä, joista noin puolet yleensä kesäkuukausien aikana.

Kuluneen vuoden hukkumisista 12 on tapahtunut vesiliikenteen yhteydessä, 24 uidessa, 17 jäihin vajoamisen seurauksena, 5 veteen putoamisen seurauksena ja 23 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Tämän vuoden hukkuneista 47 on ollut miehiä, 9 naisia ja 25 tapauksessa sukupuoli ei ole tiedossa.

Lisäksi alkuvuoden aikana on raportoitu noin 220 vakavaa läheltä piti -tilannetta ja yhdeksän henkilöä on menehtynyt veteen liittyvissä liikenneonnettomuuksissa.

