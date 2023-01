Mitä ihmisen kehossa tapahtuu liian voimakkaassa kiinniottotilanteessa? Ensihoitolääketieteen professori kertoo

Kiinniottotilanteessa nainen joutui vatsalleen kauppakeskuksen lattialle ja makasi maassa vartijoiden hallinnassa useita minuutteja. Naisen kuolinsyyn selvitys on vielä kesken, mutta on mahdollista, että hänen hapensaantinsa vaarantui kiinniottotilanteessa.

Ensihoitolääketieteen professori Markus Skrifvars kertoo, että ratkaiseva tekijä tällaisessa kiinniottotilanteessa on rintakehän toiminnan vaarantuminen.

Elvyttämisen pitäisi alkaa heti

Naisen kuolinsyy ei ole vielä tiedossa. Ennen kuin oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen on tehty, on mahdotonta sanoa varmasti, mikä kuoleman aiheutti.

– Todennäköisesti selitys on se, ettei rintakehä ole päässyt laajenemaan. Tällöin ihminen ei pysty hengittämään, mikä aiheuttaa hapenpuutteen ja sen seurauksena myöhemmin sydänpysähdyksen. Aivan kuten hirttäytymisessä, hukkuessa tai missä tahansa muussa tilanteessa, jossa hengitystiet menevät tukkoon.

– Keskeisin asia elvyttämisessä on palauttaa potilaan hengitys ja saada happea kehoon mahdollisimman nopeasti. Kymmenen minuuttia kestänyt sydänpysähdys on erittäin erittäin huonoennusteinen.

Hapenpuutteeseen liittyvät sydänpysähdykset ovat huonoennusteisia verrattuna esimerkiksi liikuntaa harrastaessa saatuun rytmihäiriöön. Liikunnan aiheuttamassa rytmihäiriössä ennuste on parempi, koska vaikka sydän lopettaisi toimintansa, kehossa on liikunnan ansiosta jonkin aikaa happea. Sydämen ja aivojen solut pärjäävät tämän hapen turvin noin viisi minuuttia.

– Mutta tällaisessa tilanteessa, jossa sydämen pysähtymisen syy on juuri hapenpuute, ennuste on erityisen huono. Kun syy on hapenpuute, potilaan aivoihin tulee hapenpuutteen seurauksena vaikea aivovaurio, vaikka sydän saataisiinkin uudelleen käyntiin. Siihen ei ole mitään hoitokeinoa.