Kesällä hukkui poikkeuksellisen paljon lapsia ja nuoria

Tänä kesänä hukkui yhteensä 45 ihmistä, kertoo Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH).

Elokuussa hukkuneita oli yhdeksän, joista seitsemän oli miehiä ja kahden hukkuneen sukupuoli ei ollut tiedossa.

Hukkuneita oli viime kesään verrattuna neljä vähemmän. Keskimäärin kymmenen vuoden aikana on hukkunut noin 50 ihmistä kesässä.

Tammi-elokuussa Suomessa on hukkunut SUHin ennakkotilastojen mukaan 77 ihmistä.

Hukkuneiden joukossa oli SUHin mukaan tänä kesänä poikkeuksellisen paljon lapsia ja nuoria. Myös uimarannoilla hukkui kolme kertaa tavallista enemmän ihmisiä.

Alkuvuoden aikana on raportoitu vähintään 210 viranomaistoimia vaatinutta vaaratilannetta.

Suomessa hukkuu tapaturmaisesti vuosittain 100–150 ihmistä, joista noin puolet kesäkuukausien aikana.

SUH kerää ennakkotilastot hukkuneista mediasta ja avoimista viranomaislähteistä.