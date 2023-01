Kuinka paljon valtio sähkölaskusta korvaisi? Yksityiskohdissa edistytty, ylikorvaaminen halutaan estää – tavoitteena ratkaisu jo tänään

Sähkölaskun kertakorvauksen yksityiskohdista haetaan edelleen ratkaisua, ja STT:n tietojen mukaan neuvotteluissa on edistytty. Tavoitteena on yhä, että ratkaisu valmistuisi maanantaina, jotta se saataisiin pikavauhtia lausuntokierrokselle.

STT:n tietojen mukaan kiistaa on ollut edelleen siitä, kuinka paljon valtio sähkölaskusta korvaisi. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) valmisteleman pohjaesityksen mukaan osuus olisi maksimissaan 50 prosenttia. TEMissä on haluttu näin estää ylikorvaaminen, jonka on pelätty muun muassa kannustavan kuluttamaan energiaa enemmän.

Torstaina avustajien keskusteluihin nousivat niin sanotut väliinputoajat, joiden sopimus on päättynyt vuoden lopussa ja tammikuusta alkanut sopimus on kalliimpi. Heitä on noin 100 000, ja myös heidän tilanteensa helpottamiseksi on etsitty oikeudenmukaista ratkaisua.