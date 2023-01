Sähkölaskun kertakorvausta hiotaan yhä, edullisimmat sopimukset jäämässä kertakorvauksen ulkopuolelle

STT:lle viestitettiin iltapäivällä, että neuvottelu jatkuu kello 17 ja valmista voi mahdollisesti tulla myöhemmin illalla. Näkymä sovusta on, yksi hallituslähde viestitti.

Edullisimmat sopimukset kertakorvauksen ulkopuolelle?

Neuvotteluissa on käyty nyt keskustelua siitä, mikä senttiraja olisi ja onko sillä vaikutusta omavastuuseen.

Puhetta on ollut sopimuksista, joissa sähkö maksaa alle 10 senttiä per kilowattitunti, mutta rajaa ei siis ole vielä päätetty.

Hallituslähteiden mukaan poliittista kiistaa ei juuri ole, mutta osa avoimista kysymyksistä on vaatinut vielä eilen keskiviikkona aloitettujen neuvottelujen jälkeen jatkolaskelmia TEMissä.

Vaikutuksia omavastuuseen harkittava

Erilaisia näkemyksiä on STT:n tietojen mukaan ollut vielä myös siitä, kuinka paljon valtio sähkölaskusta korvaisi. TEMin pohjaesityksessä on lähdetty siitä, että valtio maksaisi 50 prosenttia laskusta. Näin haluttaisiin estää ylikompensointi, jonka on pelätty muun muassa kannustavan kuluttamaan energiaa enemmän.