Kuin ilmetty Juice tai J. Karjalainen! Katsojat hullaantuivat Heikin, 21, artisti-imitaatiovideoista: "Ihmiset ovat laittaneet hurjasti uusia artistiehdotuksia"

Ranta teki videon, jossa imitoi J. Karjalaisen musiikkia. Kappale on hänen oma versionsa sanoituksia myöten, mutta se silti muistuttaa hämmästyttävän paljon legendaarista artistia.

Ranta päätti ladata videon Pipo Productions-tililleen Youtubeen , missä se on valloittanut ihmisten sydämet ja kerännyt suurta ylistystä.

Video on kerännyt kahdessa viikossa lähes 75 000 näyttökertaa.

Tällä kertaa videolla analysoitiin Juice Leskisestä . Video on kerännyt viikon sisään lähes 174 000 näyttökertaa. Suosio on yllättänyt nuorukaisen täysin.

– Juice on niin pyhä juttu monelle ihmisille. Sitten tämmöinen kaksikymppinen lähti sorkkimaan näppejään siihen, väittäen pystyvänsä tekemään jotain samansuuntaista. Ajattelin joidenkin pahoittavan mielensä.

Musiikki kumpuaa lapsuudesta

Ranta oli jo alakouluikäisenä intohimoinen musiikinystävä. Hän on niistä ajoista asti soittanut kavereidensa kanssa erilaisissa kokoonpanoissa. Nykyisen bändin nimi on Water for Dogs.