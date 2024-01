Asiantuntija lyttää presidenttiehdokkaiden "tylsät" vaalimainokset: "Miksi Wille Rydman puhuu koko ajan?"

Presidentinvaaleihin on enää vajaa pari viikkoa. Vaalimainokset näkyvät katukuvassa ja ehdokkaiden vaalivideot pyörivät TV:ssä ja somessa. Hasan&Partnersin toimitusjohtaja Riku Vassisen mukaan presidenttiehdokkaiden vaalimainoksissa ei näy juurikaan eroja.

– Presidentinvaaleissa on kolme asiaa, jota halutaan kertoa. Nimi ja kuva, jos on riittävän hyvännäköinen, muuten riittää pelkkä nimi. Numero, jota voi äänestää ja joku sanoma.

Vassisen mukaan joillakin ehdokkailla on liikaa tekstiä vaalijulisteissaan.

– Se on sama kuin olisi henkselit ja vyö yhtä aikaa. Pitää luottaa omaan viestiin. Jos on hyvä viesti, mitä halutaan saada läpi, niin silloin sitä pitää paukuttaa.

Vaalimainokset kiinnostavat

Vaalivideoissa ei eroja – yksi hämmentää

Lähes kaikilla ehdokkailla on omia vaalivideoita, mutta kaikki eivät panosta tv-mainontaan.

Li Andersson (vas.) on ainoa ehdokas, joka ei ole tehnyt omia videoita presidenttivaalien alla.

– Jos miettii, että tuote on se ehdokas, niin kyllä minä olisin ehkä näyttänyt vähän enemmän ehdokasta.

– Tässä on ehdokkaana Halla-aho, miksi Wille Rydman puhuu koko ajan?

– Tosi varman päälle on pelattu eli jos miettii irtiottoja, sellaista ei ole.

– Tärkeintä mainonnassa on, että sinut huomataan. Sinut huomataan, jos sinulla on iso budjetti tai kiinnostavaa mainontaa. Kenelläkään ei ole kovin kiinnostavaa mainontaa, eli silloin korostuu vielä enemmän kenellä on rahaa pistää mediaan.